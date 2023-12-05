إصابة 10 أشخاص في انقلاب "ميكروباص" على طريق "بورسعيد-دمياط"

أصيب 10 أشخاص بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط بسبب السرعة الزائدة.

وشهدت منطقة غرب بورسعيد على طريق بورسعيد دمياط حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل راكبين، وتسبب في تعرض 10 أشخاص، كان من بينهم مجهولو الهوية إلا أنه تم التعرف عليهم.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كلا من بدرية أحمد رضا، وحماده سعد مسعد، وهند السعيد الموافي، ورحاب السيد مراد، مصابين بكدمات وسحجات، كما استقبل مستشفى الزهور المركزي كل من: منى رمزي محمد، وهناء السيد احمد ابو زيد ويوسف أيمن حلمي متولي، و3 آخرين جاري التعرف على هويتهم، مصابين بكدمات وسحجات بأجزاء متفرقة من الجسم، نتيجة حادث انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة.