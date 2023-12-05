انطلاق قداس الجماعة الكاثوليكية العربية في شيكاغو

بالتزامن مع استقبال أول كاهن لها..

انطلق القداس الأول للجماعة الكاثوليكية العربيّة في مدينة شيكاغو، خلال الأسبوع الجاري، تحت اسم "سيّدة الأرض المقدسة"، لكي تكون مريم العذراء هي الأم والراعيّة، والرفيقة والمحامية لهذه الجماعة الوليدة.

وأقامت البطريركيّة اللاتينيّة هذه الجماعة أسوة بشقيقاتها في نيويورك ولوس أنجيلوس وسان فرانسيسكو، ويُعتبر هذا تحقيقًا لحلم طال أمده من قبل العائلات الفلسطينية والأردنيّة التابعة للكنيسة الكاثوليكية بشكل عام، وللكنيسة اللاتينية بشكل خاص، في مدينة شيكاغو.

وترأس القداس الأب وسام منصور، المعيّن من قبل بطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا ليكون أول كاهن لهذه الجماعة الناشئة، بحضور رئيس أساقفة شيكاغو الكاردينال بليز كوبيتش، والأب عدنان بدر، من كهنة البطريركيّة اللاتينية والذي يخدم حاليًا في الولايات المتحدة، وعدد من الكهنة المدعوين من مختلف أنحاء الأبرشيّة، وفرسان وسيدات جمعية القبر المقدّس الكاثوليكية الخيريّة، ولفيف من العائلات الذين تجمعوا في كنيسة العذراء سيّدة ريدج.

وفي كلمته الأولى لأبناء رعيته، أعرب الأب وسام منصور عن سروره بأن يكون جزءًا من هذا اليوم "بالغ الأهميّة"، كما وصفه. وقال: "إنني أقف أمام الرب وأمامكم، متشرّفًا بالمسؤوليّة التي أوكلها إليّ بطريركنا بييرباتيستا بيتسابالا، ورئيس الأساقفة المحلي بليز كوبيتش، للخدمة كأول كاهن لمجتمعنا الكاثوليكي العربي الأمريكي المحبوب في مدينة شيكاغو".

ولفت إلى أنّ تأسيس هذه الجماعة تنبع كشهادة على "الجهود المتفانية والدعم الثابت، والأهم من ذلك، الإيمان الراسخ للعديد من الأفراد والعائلات، من خلال مساهماتهم وصلواتهم وعملهم الدؤوب". بالتالي، فإنّ احتفال اليوم "ليس صدفة، بل دعوة من الله للتعبير عن إيماننا الكاثوليكي بالترابط مع تراثنا وثقافتنا". وقال: "رغم أننا بعيدين جغرافيًا عن الأرض المقدسة، إلا أننا نبقى شعب الأرض المقدسة. إنها في دمائنا. لقد كان شعبنا من أوائل من سمعوا البشارة بعد قيامة المسيح المجيدة، وهي ذات الرسالة التي ستوحدنا، وتحدّد هويتنا، والتي سنعيشها ونعلنها بفرح وسط عائلاتنا وجماعتنا ومجتمعنا".

وحضر القداس رئيس أساقفة شيكاغو الكاردينال بليز كوبيتش الذي ألقى كلمة في نهاية القداس قدّم فيها التهنئة، والدعم الكامل، والاستعداد للتعاون. وقال بأنّ نشوء هذه الجماعة في أبرشية شيكاغو لهو شرف لها، لافتًا إلى أنّ أبناء وبنات الأرض المقدّسة هم أسلاف كنيسة القدس الأولى جزءًا منها، والأبرشيّة بحاجة إلى أصواتهم وصلواتهم فيها، وهي تدرك جيدًا أن لديهم الكثير مما يقدمونه لها.

وعبّر عن أسفه للأحداث المؤلمة الجارية حاليًا في الأرض المقدسة، مشدّدًا أن الحرب هي دائمًا هزيمة، وفي السلام دائمًا انتصار. وأكد على ضرورة إيقاف دوامة العنف، مشيرًا إلى أنّ الاستجابة للمصاعب والتحديات التي تواجهها الأرض المقدسة يجب ألا تكون عبر الحلول العسكريّة، بل من خلال السلام وحده، ولكي تكون دائمًا أرض يسوع التاريخيّة أرض سلام ووحدة ومحبّة.