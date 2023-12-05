التشكيل الرسمي لمباراة بلدية المحلة وطلائع الجيش في دوري نايل

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش التي ستنطلق في الرابعة مساء اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ – محمد عبد الرازق – نور الزموري – أحمد رضا

خط الوسط..عبد الرحمن اللاهوني – يوسف حسن – ماجد هاني – محمد أميسي

خط الهجوم: فيبو حكيم – حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود ماهر ومحمد صابر وحسام حسن ومحمد أشرف وعبد الناصر در ماريا ومحمد عادل وإبراهيم شتا وأحمد مجدي وعبد الرحمن سمانة.

كما أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من:

خط حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – محمد فتح الله كماتشو- أحمد متعب

خط الوسط: عبد الرحمن أسامة – حمبد ماو - فريد شوقي.

خط الهجوم: يسري وحيد- كريم طارق – جودوين شيكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عمر رضوان وإسلام محاري وكريم حلاوة وحسن مجدي ومحمد شحاتة وموسى دياوار ا وعلي حمدي وحسام بن دقوق وبول جوليوس.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الخامس وحقق بلدية المحلة انتصارين وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف وجمع ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على فاركو والتعادل مع إف سي زد والاتحاد السكندري والداخلية.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمتين وسجل سبعة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والتعادل مع الجونة ويسعى لرفع رصيده إلى 14 نقطة.