أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية خلال الـ9 أشهر الاولى من 2023 (انفوجراف)
حققت الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية ارتفاع ملحوظ خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 وفق تقرير رسمي من المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023
393 مليون دولار قيمة الصادرات الي السودان بنمو 164%
305 مليون دولار الصادرات إلى السعودية
198 مليون دولار الصادرات إلى فلسطين
174 مليون دولار الصادرات إلى أمريكا
146 مليون دولار الصادرات إلى اليمن %
144 مليون دولارالصادرات إلى الأردن
134 مليون دولار الصاادرات إلى العراق
132 مليون دولار الصادرات إلى إيطاليا
109 مليون دولارالصادرات إلى الجزائر
108 مليون دولار الصادرات إلى الإمارات
مليون دولار الصادرات إلى هولندا بقيمة 104
103 مليون دولار الصادرات إلى الصين
86 مليون دولار الصادرات إلى إسبانيا
82 مليون دولار الصادرات إلى ألمانيا
المصدر: المجلس التصديري للصناعات الغذائية