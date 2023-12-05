الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية خلال الـ9 أشهر الاولى من 2023 (انفوجراف)

الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية

حققت الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية ارتفاع ملحوظ خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 وفق تقرير رسمي  من المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023
 

393 مليون دولار قيمة الصادرات الي السودان بنمو 164% 
305 مليون دولار  الصادرات إلى السعودية
198 مليون دولار الصادرات إلى فلسطين 
174 مليون دولار الصادرات إلى أمريكا 
146 مليون دولار الصادرات إلى اليمن %
144 مليون دولارالصادرات إلى الأردن 
134 مليون دولار الصاادرات إلى العراق 
132 مليون دولار الصادرات إلى إيطاليا 
109 مليون دولارالصادرات إلى الجزائر 
108 مليون دولار الصادرات إلى الإمارات 
مليون دولار الصادرات إلى هولندا بقيمة 104 
103 مليون دولار الصادرات إلى الصين 
86 مليون دولار الصادرات إلى إسبانيا 
82 مليون دولار الصادرات إلى ألمانيا

المصدر: المجلس التصديري للصناعات الغذائية

 

 

 

 

 

 

الصادرات المجلس التصديري التصديري للصناعات للصناعات الغذائية السعودية المستوردة للصناعات المستوردة للصناعات الغذائية

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

نجل ناهد فريد شوقى وزوجته آية سماحة أول الحضور لاستقبال جثمان الراحلة

فقدان الدعم الدولى.. تصريحات وزير الدفاع الأمريكى تحرج إسرائيل وتعمق عزلتها الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة