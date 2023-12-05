أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية خلال الـ9 أشهر الاولى من 2023 (انفوجراف)

حققت الصادرات المصرية من قطاع الصناعات الغذائية ارتفاع ملحوظ خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 وفق تقرير رسمي من المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023



393 مليون دولار قيمة الصادرات الي السودان بنمو 164%

305 مليون دولار الصادرات إلى السعودية

198 مليون دولار الصادرات إلى فلسطين

174 مليون دولار الصادرات إلى أمريكا

146 مليون دولار الصادرات إلى اليمن %

144 مليون دولارالصادرات إلى الأردن

134 مليون دولار الصاادرات إلى العراق

132 مليون دولار الصادرات إلى إيطاليا

109 مليون دولارالصادرات إلى الجزائر

108 مليون دولار الصادرات إلى الإمارات

مليون دولار الصادرات إلى هولندا بقيمة 104

103 مليون دولار الصادرات إلى الصين

86 مليون دولار الصادرات إلى إسبانيا

82 مليون دولار الصادرات إلى ألمانيا

المصدر: المجلس التصديري للصناعات الغذائية