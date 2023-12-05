"حلوان للأسمدة": هدف التحالف الاستثماري إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء قادر على المنافسة

كشف المهندس حسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة، أنه تم الاتفاق علي الدخول مع التحالف الاستثماري الذي يشارك فيه مع شركة أبوقير للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال في إطار إنتاج مصنع للأمونيا الخضراء.

وأضاف “عبد العليم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهدف من التحالف هو إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء قادر على المنافسة العالمية.

وأكد رئيس الشركة، أن التكلفة الاستثمارية لإنشاء المصنع تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار حيث تستهدف مصر زيادة الصادارات من الأسمدة والتحول الي الاقتصاد الأخضر.

وفي السياق، أكدت شركة أبو قير للأسمدة أنها ستساهم بنسبة 45% في مشروع شركة شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، والذي يجري دراسة تحويله إلى مشروع أخضر، من خلال عقد لتوريد الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا الخضراء ونترات النشادر.

وقالت الشركة إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية China Energy International Group لإمكانية تغذية المشروع بالهيدروجين الأخضر كمادة خام بدلا ستمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول 45% من الشركة أيضا والشركة القابضة للبتروكيماويات 10% وفقا لبيان أبوقير للأسمدة.

وأشارت إلى أن الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته – التي تساهم فيها أبو قير للأسمدة بنسبة 35% وحلوان للأسمدة 35% والأهلي كابيتال بـ 30% - هي ضمن تحالف تحالف حكومي يسعى لاستثمار 1.2 مليار دولار لإنتاج الأمونيا من الهيدروجين.