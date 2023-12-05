الدولية للصليب الأحمر: يجب حماية المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية فى غزة

قال هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه يجب حماية المدنيين والمستشفيات والبنى التحتية في قطاع غزة وتلبية الاحتياجات الأساسية.

استطعنا الوصول إلى 50 ألف نازح

وأضاف "مهنا"، خلال لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: إننا استطعنا الوصول إلى 50 ألف نازح بقطاع غزة، وتلبية حاجاتهم الأساسية.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.