ميقاتى: ندعم الفلسطينيين فى قضيتهم.. وما يحدث فى غزة غير مقبول على الإطلاق

أكد نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه يدعم الفلسطينيين في قضيتهم، مشيرا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال، أن العدوان على الحدود الجنوبية خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة ونأمل استقرارا كاملا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

مفاوضات عبر الأمم المتحدة

وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير، مقر رئاسة الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.