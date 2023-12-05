ميقاتى: نجرى اتصالات مع واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لتجنيب لبنان أى حرب

كشف نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه يجرى اتصالات مع واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتجنيب لبنان أي حرب قد تحدث، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه سيجري مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.

مفاوضات عبر الأمم المتحدة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر رئاسة الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.