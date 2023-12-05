الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميقاتى: نجرى اتصالات مع واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى لتجنيب لبنان أى حرب

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

كشف نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أنه يجرى اتصالات مع واشنطن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتجنيب لبنان أي حرب قد تحدث، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية". 

وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه سيجري مفاوضات عبر الأمم المتحدة من أجل المزيد من الاستقرار على الحدود اللبنانية الجنوبية.

مفاوضات عبر الأمم المتحدة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا التطورات الراهنة والوضع في جنوب لبنان وغزة.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر رئاسة الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.

 

نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان واشنطن والأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي

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