الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 مشاريع جديدة في منافسة قوية غدًا بـ "شارك تانك مصر"

شارك تانك
شارك تانك

يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، حيث يتميز هذا الموسم بتوسعة لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهم دينا غبور وأحمد خليل.

وتشهد الحلقة السابعة من البرنامج الذي يذاع يوم غد الأربعاء، في التاسعة مساء، عدد من المشاريع بأفكار جديدة وفريدة من نوعها، وهي رومارت Raw Mart وعبارة عن منصة إلكترونية لتوريد خامات التشطيب ومواد البناء للمهندسين وشركات المقاولات بأسهل طرق الدفع وأسرع خدمة توصيل، وسوكر هب Soccer Hub وهي شركة تصنع لعبة ترفيهية تحاكي بها كرة القدم بتكنولوجيا بسيطة وهي الصناعة المعدنية التحويلية وكذلك رنكل Rnkl وهي شركة مصرية تركز على تطوير المنتجات البيئية المصنوعة يدويًا مثل الكراسي والطاولات المصنوعة من الورق المعاد تدويره.

3 مشاريع جديدة في منافسة قوية غدًا بـ "شارك تانك مصر"

ويقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

وبرنامج "شارك تانك مصر" يساهم في اكتشاف المشروعات الناشئة والأفكار المختلفة، وتعرض حلقاته على شاشة "سي بي سي"، وتقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، بالتعاون مع شركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.

3 مشاريع جديدة في منافسة قوية غد ا بـ شارك تانك مصر شارك تانك مصر 3 مشاريع جديدة في منافسة قوية شارك تانك منصة watch it watch it

مواد متعلقة

فى أسبوع الوداع.. نجوم رحلوا دون تصوير مشاهدهم الأخيرة

الليلة.. المرشح الرئاسى حازم عمر ضيف كلمة أخيرة مع لميس الحديدى

تفاصيل الحالة الصحية لـ"فاطمة" زوجة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

موعد ومكان عزاء الراحل أشرف عبدالغفور

7 ديسمبر.. "الجازولية" تُحيي حفلًا غنائيًا بشبين الكوم لدعم السيسي

عقب رحيله.. هذا آخر ما تبقى لـ ريهام عبدالغفور من والدها

بأحداث جديدة.. مواعيد عرض مسلسل زينهم الحلقة الـ11

مسلسل زينهم الحلقة 10| زينهم يتخلي عن قضيه والده بعد 20 عاما من البحث

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى فى إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة