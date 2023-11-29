الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شارك تانك".. فكرة شركة "ingene" تحليل نادر يحدد شكل حياتك

برنامج شارك تانك
برنامج "شارك تانك مصر"

قدم أحمد ريحان، فكرة مشروع  تطبيق "INGENE"، أمام لجنة برنامج "شارك تانك مصر".

وقال خلال لقائه ببرنامج شارك تانك، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء: "طالبين 17 مليون جنيه قصاد 13% من الشركة".

وأضاف: "الشركة لديها فكرة علمية طبية تقنية غير موجودة إلا في 11 شركة في العالم، ولا يوجد غير شركة واحدة منها في الشرق الأوسط".

وتابع: "الجينات في الإنسان بتحدد أهم شىء في حياته، وبنحدد تحليل نادر يركز على نوع معين من الجينات، والتسلسل الوراثي تدخل على تطوير معين، ويحدد تقييم رياضي مناسب للجينات الشخصية".

ورغم إعجاب لجنة التحكيم بفكرة المشروع ومناقشته، إلا أن الرد النهائي من اللجنة كان أن الفكرة تحتاج لبعض التوضيح.

يذكر أن برنامج "شارك تانك مصر" يساهم في اكتشاف المشروعات الناشئة والأفكار المختلفة، وتعرض حلقاته على شاشة "سي بي سي"، وتقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، بالتعاون مع شركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.

شارك تانك مصر أحمد ريحان سي بي سي

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