عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى فى إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

قال عامر العمايري، خبير اللوائح، إن الأهلي من حقه تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، في حالة عدم تنازل محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، عن الشكوى التى تقدم بها ضد حسين الشحات لاعب وسط الأهلى أمام النيابة العامة.

وأضاف خبير اللوائح، فى تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أن الأهلي يحق له تقديم شكوى ضد اللاعب في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بأن اللاعب المغربي لجأ إلى المحاكم المدنية بعيدا عن الشأن الرياضي، وبعدها يتم التصعيد إلى «فيفا» لإيقاف اللاعب.

وتحرم المادى 38 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، لجوء أى ناد أو لاعب للمحاكم المدنية أو الإدارية لحل أى نزاع رياضى يتعلق بكرة القدم.

وأشار العمايري إلى أن تصعيد شكوى الأهلى للاتحاد الدولى من شأنه التسبب فى إيقاف اللاعب، لحين سحب شكواه، ومعاقبة ناديه، وفي حالة عدم تحرك اتحاد الكرة المصري لتنفيذ القرار وثبوت أي تضامن مع اللاعب وناديه، قد يتم تجميد النشاط الرياضي في مصر.

وتساءل العمايرى، هل قام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنازل عن سلطاته بتوقيع عقوبات على المخالفين أثناء ممارسة نشاط كرة القدم للجهات الجنائية؟ الإجابة لا، ومن يلجأ لذلك يعاقب من لجنة الانضباط بسبب إخلاله بالتعهد الشخصى الموقع عليه في عقده باحترام لوائح الاتحاد واختصاصه.

إخلاء سبيل حسين الشحات من سراى النيابة فى شكوى الشيبى

وخضع حسين الشحات، ظهر أمس، للتحقيق أمام النيابة العامة فى الشكوى التى قدمها محمد الشيبى لاعب بيراميدز ضده على خلفية أحداث مباراة الفريقين نهاية الموسم الماضى.

ونفى الشحات فى التحقيقات التطاول أو سب اللاعب المغربى خلال المباراة، وطلب شهادة 4 من زملائه فى الفريق، وهم محمد مجدى أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومحمد الشناوي وطاهر محمد طاهر.

وأكد الشحات فى التحقيقات، أن ما حدث منه خلال مباراة الفريقين لا يتعدى كونه نرفذة ملعب، وتعرض للإيقاف 3 مباريات من قبل لجنة الانضباط وقام الأهلى بتغريمه ماليًا.

وقال الشحات: الأزمة شأن رياضى وتم التصالح بعد انتهاء المباراة وتم تصوير الصلح أمام الكاميرات، وفوجئت بقيام الشيبى بتقديم شكوى واستدعاء من النيابة العامة.

وفى نهاية التحقيقات قررت النيابة العامة إخلاء سبيل حسين الشحات، على ذمة التحقيقات، بكفالة قدرها 10 آلاف.