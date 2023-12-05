متصدرة التريند.. ما هى لعبة GTA 6. 6؟

تتجه أنظار عشاق ألعاب الفيديو حول العالم نحو لعبة جديدة مثيرة تحمل اسم GTA 6.6. هذه اللعبة الجديدة تمكنت من احتلال قائمة التريند وأثارت ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، وبينما لا توجد معلومات رسمية حول اللعبة حتى الآن، فإن التكهنات والشائعات تشير إلى أنها ستكون تحفة جديدة في عالم الألعاب.

تصدر لعبة GTA 6.6

وخلال السطور التالية سنلقي نظرة عامة على لعبة GTA 6.6 ونستكشف بعض الأفكار والتوقعات المحتملة لها. سنستعرض أيضًا سبب تصدرها للتريند والضجة التي أحدثتها في مجتمع اللاعبين، هل ستكون هذه اللعبة الجديدة قفزة نوعية في تطوير ألعاب الفيديو؟ وما هي الميزات المحتملة التي قد تقدمها GTA 6.6 للاعبين؟

سنستكشف جميع هذه الأسئلة وأكثر في هذا المقال، لذا تابع القراءة لاكتشاف المزيد حول لعبة GTA 6.6 وما يمكن أن تقدمه لعشاق الألعاب.

إطلاق المقطع الدعائي الأول لـ لعبة GTA 6

وفقًا لتقرير engadget، أصدرت Rockstar المقطع الدعائي الأول للعبة GTA 6، المنتظر انطلاقها حسب ما كشف التريلر الأول عام 2025، ويظهر الفيديو الشخصيات الرئيسية في اللعبة الجديدة وهم زوجان على طراز بوني وكلايد الأمريكيان أو عصابة حيث يدخلان في حياة الجريمة خلال اللعبة.

وظهر في الإعلان الترويجي الاهتمام بدقة رسومات اللعبة في هذه النسخة مع عودة سباقات الشوارع للسيارات والدراجات النارية مع الاهتمام بموضوع وسائل التواصل إذ يمكن استخدامها في اللعبة لتوثيق الحياة في “Vice City”.

جدير بالذكر أن شركة Rockstar أطلقت السلسلة الأخيرة من اللعبة GTA 5، منذ ما يقرب من عقد من الزمن، تحديدًا عام 2013 وباعت منها حتى الآن أكثر من 185 مليون نسخة، وأصبحت اللعبة ثاني أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق بعد لعبة Minecraft.