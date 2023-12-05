الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القاهرة" تطلق حملة توعية لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

محافظ القاهرة اللواء
محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقررة أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري، باعتبارها واجب وطني على الجميع واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وصنع مستقبله والحفاظ على استقراره، مشيرا إلى أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية كان ملحمة وطنية. 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين.

وأكد اللواء خالد عبد العال أن محافظة القاهرة أطلقت حملة توعية كبرى فى كافة مناطق وأحياء العاصمة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستورى.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة نظمت العديد من المؤتمرات والندوات بمختلف مناطق وأحياء العاصمة وفى المدن التى أقامتها الدولة بديل للمناطق غير الآمنة.
 

حملة التوعية بالأماكن العامة والتجمعات والمقاهي

وتابع أن حملة التوعية تتم بالأماكن العامة والتجمعات والمقاهي والنوادي ووسائل المواصلات، والمنافذ والسلاسل التجارية والأسواق والمستشفيات وتوزيع البروشورات من خلال مديريات الشباب والرياضة والتضامن والصحة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتشجيع الأهالي ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتستهدف حملة التوعية بمحافظة القاهرة تحفيز المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لتوصيل رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية دولة قوية وديمقراطية يقرر أبنائها مصيرها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار.

وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من ١٠ ــ ١٢ ديسمبر الجارى لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8236761 ناخب موزعون على ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا.

وأكد محافظ القاهرة اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

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