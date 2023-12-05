مدير "حياة كريمة": لدينا 45 ألف متطوع يقدمون وقتهم وجهودهم فى أعمال بالمؤسسة

كشفت مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، عن أن المبادرة تقوم على فكرة التطوع وهي مؤسسة شبابية تعمل على توظيف مجموعة من الشباب الذين يحبون مصر بجد، ولذلك نحن نفتخر بذلك.

وأضافت المديرة التنفيذية لمؤسسة حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة تعتمد على الشباب المتطوع ولدينا 45 ألف متطوع يقدمون وقتهم وجهودهم في أعمال مختلفة داخل المؤسسة.

وأوضحت مروة فخري أن المتطوعين موجودون في جميع قرى مصر، وهم أهل القرية يخدمون أهاليهم، ونحن نسعى دائمًا للوصول إلى المواطن في مكانه دون أي تكاليف أو مجهود منه، ونقدم أنشطتنا له بكرامة، كما أشارت إلى أن الشباب المتطوعين يشملون جميع الفئات العمرية وطلاب الجامعات.

ويحتفل العالم بيوم التطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر، وقد حددت الأمم المتحدة هذا اليوم منذ عام 1985، إذ يعد الهدف المعلن من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على مجهوداتهم، بالإضافة إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.