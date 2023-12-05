الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تزور كنيسة السيدة العذراء بمطروح

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

زارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بمطروح، ممثلا في النائب عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن، والدكتورة عزة الحويطي، ممثل التحالف الوطني للعمل الأهلي، والدكتور عبد الجليل خيرت ممثل حياة كريمة، وحامد الحفيان عن مجلس القبائل، كنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح بحضور القس متي زكريا راعي الكنيسة ضمن الزيارات الميدانية للحملة الانتخابية بالمحافظة.

_ الدور الاجتماعي والتوعوي

ووجه النائب عيسى أبو تمر، عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي الشكر لقيادات الكنيسة، مثمنا الدور الاجتماعي والتوعوي بأهمية الحضور في الاستحقاقات الانتخابية بالمشاركة في مقدمة الصفوف.

_ دور الأقباط في الانتخابات

وأكد عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي حضور الإخوة الأقباط بمطروح بكل قوة فى الانتخابات الرئاسية كنسيج وطني وجزءا أصيلا فيه بالمواقف الوطنية، في عام 2013 أو فى أحداث فلسطين الجارية، وهذا أمر معروف عن الكنيسة دائما حاضرة في نداء الوطن والمناسبات الوطنية الكبرى.

_بناء وترميم الكنائس

وتابع أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يدعم المواطنة وأن الدستور المصري كفل للأخوة المسحيين بحقوقهم فى الاحتكام فى شئون احوالهم الشخصية وشرائعهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وففق شرائعهم الخاصة، كما صدر قانون بناء وترميم الكنائس، موضحا  أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن القيادة السياسية ما زالت تقود عجلة التنمية، مؤكدًا أنهم يحرصون على تنمية روح الولاء للطلاب في المدارس.

وفى سياق آخر، كانت قد أعلنت أمانة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح، تأييدها للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
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كنيسة السيدة العذراء بمطروح مطروح الرئيس السيسي الزيارات الميدانية الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

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