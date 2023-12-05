الغد: السباق الانتخابى الراهن نتاج الجهود المبذولة فى تحسين مسار الإصلاح السياسى الفترة الماضية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن السباق الانتخابي الذي تمر به الدولة المصرية في تلك المرحلة يأتي نتاجًا لكم الجهود التي تم بذلها بعملية الإصلاح السياسي وتوفير مناخ مناسب تتوافر فيه كل الحقوق السياسية لكل مواطن مصري، وفي ظل الانفتاح السياسي وترجمة ذلك لبعض الخطوات أبرزها الحوار الوطني وجهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها من الخطوات التي ساهمت في إحياء الحياة السياسية بمفهومها الشامل القائم على الاعتراف بحقوق المواطنين وواجبتهم.

عملية الإصلاح السياسي

وأكد موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفترة الماضية شهدت تحركات واضحة وسريعة في ملف الحريات، وفتح قنوات اتصال عدة مع الأحزاب والقوى السياسية بينها وبين الدولة، وأصبحت هناك مسلحة مفتوحة من التعاون والتواصل سيكون لها مردود إيجابي في الانتخابات الرئاسية، وازدياد معدل مشاركة المصريين والنزول بقوة لاختيار رئيس مصر القادم.

تعددية في الانتخابات

ولفت إلى أن وجود تعددية وتنافسية بين المرشحين في الانتخابات دليل قاطع على تحسين المسار السياسي في مصر، ووجود حياة سياسية حقيقية تتيح لكل مواطن ممارسة حقوقه السياسية.