الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الغد: السباق الانتخابى الراهن نتاج الجهود المبذولة فى تحسين مسار الإصلاح السياسى الفترة الماضية

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن السباق الانتخابي الذي تمر به الدولة المصرية في تلك المرحلة يأتي نتاجًا لكم الجهود التي تم بذلها بعملية الإصلاح السياسي وتوفير مناخ مناسب تتوافر فيه كل الحقوق السياسية لكل مواطن مصري، وفي ظل الانفتاح السياسي وترجمة ذلك لبعض الخطوات أبرزها الحوار الوطني وجهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها من الخطوات التي ساهمت في إحياء الحياة السياسية بمفهومها الشامل القائم على الاعتراف بحقوق المواطنين وواجبتهم.

عملية الإصلاح السياسي 

وأكد موسى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الفترة الماضية شهدت تحركات واضحة وسريعة في ملف الحريات، وفتح قنوات اتصال عدة مع الأحزاب والقوى السياسية بينها وبين الدولة، وأصبحت هناك مسلحة مفتوحة من التعاون والتواصل سيكون لها مردود إيجابي في الانتخابات الرئاسية، وازدياد معدل مشاركة المصريين والنزول بقوة لاختيار رئيس مصر القادم.

تعددية في الانتخابات 

ولفت إلى أن وجود تعددية وتنافسية بين المرشحين في الانتخابات دليل قاطع على تحسين المسار السياسي في مصر، ووجود حياة سياسية حقيقية تتيح لكل مواطن ممارسة حقوقه السياسية.

المهندس موسي مصطفي موسي حزب الغد السباق الانتخابي الإصلاح السياسي الحقوق السياسية

مواد متعلقة

كل شىء عن الانتخابات الرئاسية داخل مصر.. المواعيد وطرق الاستعلام عن اللجنة وكيفية التصويت

إطلاق حملة "صوتك قوة" بأسيوط لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. "نيويورك تايمز": صاروخ من غزة أصاب قاعدة إسرائيلية بها أسلحة نووية

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

برلمانى لـ"الدستور": تصريحات "غطاس" مع عمرو أديب حملة ممنهجة لترويج شائعات ضد مصر

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. خبير لوائح يكشف لـ"الدستور" حق الأهلى في إيقاف الشيبى ومعاقبة بيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة