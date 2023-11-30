الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يدعو المصريين بالخارج لممارسة حقهم الدستوري في اختيار الرئيس القادم

ايمن محسب
ايمن محسب

ناشد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الشعب  عامة والمصريين بالخارج بشكل خاص بالمشاركة في السباق الانتخابي الذي من المقرر أن ينطلق بالخارج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في اختيار رئيس مصر القادم، حيث تتزامن الانتخابات مع اضطرابات وصراعات إقليمية شديدة الخطورة والحساسية، الأمر الذي يتطلب اصطفاف وطني والتحام شعبي مهما بلغ التباين بيننا في وجهات النظر أو الرؤى الخاصة بمعالجة قضايا الوطن المختلفة.

وقال "محسب"، في بيان، اليوم الخميس، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطنى بنص دستور مصر 2014، وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اختيار رئيس مصر القادم، لافتًا إلى ضرورة مشاركة المصريين بالخارج بكثافة، للتأكيد على وطنيتهم وحرصهم على أمن واستقرار الوطن، بالإضافة إلى تأكيد أهمية ما حصلوا على من استحقاقات دستورية بشأن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات المختلفة، كذلك الحرص على وجود ممثلين لهم في المجالس النيابية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن انتخابات رئيس الجمهورية أرفع استحقاق دستورى تشهده البلاد، نظرا لما يحمله منصب رئيس الجمهورية من أهمية في النظام السياسي المصري، مشددًا على أن هذه الانتخابات ستكون نموذجا للممارسة الديمقراطية، حيث تسير كافة الإجراءات بحيادية تامة ونزاهة وشفافية، خاصة مع إعلان كافة مؤسسات الدولة وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وإتاحة الفرصة نفسها للجميع للتعبير عن أفكاره وبرامجه بدون أي تضييق، وهو ما يؤكد أننا أمام تجربة ديمقراطية حقيقية تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية وأن يشاركوا في صناعة مستقبل هذا الوطن؛ من خلال اختيار المرشح القادر على استكمال البناء والتنمية ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

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