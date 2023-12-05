رئيس جامعة المنوفية يفتتح ملتقى توظيفي لشغل 1000 فرصة عمل

افتتح الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، صباح اليوم، الملتقى التوظيفي لتوفير 1000 فرصة عمل بحضور محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

ويهدف المؤتمر التوظيفي التي تنظمه جامعة المنوفية بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، توفير 1000 فرصة عمل للشباب في المحافظة، في إطار دور الجامعة المجتمعي.

وينتهي الملتقى التوظيفي لتوفير فرص العمل الساعة الرابعة عصرا، ويشهد تواجد كبير من الشركات والخريجين للاستفادة المتبادلة وتوظيف الباحثين عن فرص العمل.

وفي وقت سابق، ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية لجنة لمتابعة إستعداد الجامعة للانتخابات الرئاسية بكليات ووحدات الجامعة بحضور الدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة نانسي أسعد المشرف الأكاديمي على جامعة المنوفية الأهلية، وأعضاء اللجنة المعنين.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة لها دور هام لا يقل عن الأجهزة التنفيذية وأنه لا بد أن تشارك الجامعة بشكل لائق، مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات اللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للاستعداد للانتخابات بوحدات ومستشفيات الجامعة ومعهد الكبد القومي، بالإضافة إلى توفير الجامعة أماكن للإعاشة بنزل الشباب والمدن الجامعية للمشاركين في العملية الانتخابية من جهاز الشرطة والأجهزة القضائية.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات من جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مضيفا أن الجامعة بها أكثر 12 ألف موظف و4 آلاف عضو هيئة تدريس و80 ألف طالب وطالبة، موضحا أن الجامعة أعدت خطة متكاملة لتيسير عملية إدلاء منسوبي الجامعة بأصواتهم بلجان المحافظة المختلفة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية يؤكد تعزيز الانتماء للوطن

وأضاف القاصد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة يؤكد تعزيز الانتماء للوطن، حيث أن المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته، كما أن المشاركة تعبر عن وعى المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها واجبا وطننا، لافتا إلى أن مشاركة كافة منسوبي الجامعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب ومسئولية مجتمعية ووطنية، مؤكدا على ضرورة نقل الخبرة وتوعية الآخرين بأهمية المشاركة الايجابية والتماسك بوحدة الصف والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وعدم ترك الفرصة لأعداء الوطن لزعزعة استقرار الوطن ونشر الشائعات والفتن.

كما أكد القاصد جاهزية المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي بالجامعة لتوفير الرعاية الطبية واستقبال الحالات الطارئة والتي تحتاج إلى رعاية عاجلة أثناء فترة الانتخابات، بالإضافة إلى استعداد الأمن الداخلي بالجامعة للتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية والأمنية لتيسير أعمال العملية الانتخابية.

وتناول الاجتماع دور الجامعة وما تستطيع تقديمه لكافة منسوبي الجامعة للمساعدة في التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير وسائل الانتقال إلى اللجان الانتخابية كنوع من المسئولية المجتمعية والواجب الوطني.