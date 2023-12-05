الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يدشن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

دشن صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تحت شعار "انزل اكشف واطمن" ضمن مبادرة "100 يوم صحة" بالمركز الصحي بشبين الكوم، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، والأستاذة هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الصحة.

وتفقد المحافظ نقطة الفحص بالمركز الصحي واطمئن على خط سير الحملة بداية من تسجيل البيانات وصولاً إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، مشددًا بحسن معاملة المواطنين وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، ومؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظًا على صحة المواطنين.

كما كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

من جانبها أوضحت الدكتوة رشا خضر وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وتضم " سرطان الرئة - سرطان القولون - سرطان البروستاتا -سرطان عنق الرحم " لجميع المواطنين فوق سن 18 عام بإجمالى 2 مليون و600 ألف مواطن  ومواطنة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة  وذلك من خلال فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى حيث يتم عمل استبيان الكترونى لتيسير عملية التشخيص والعلاج،  مشيرة إلى أن مبادرة الأورام السرطانية تتواجد بعدد (242) وحدة صحية على مستوى المحافظة و6 مستشفيات هم “ مستشفي منوف – مستشفي أشمون – مستشفي الباجور – مستشفي الشهداء – مستشفي الجامعة – المستشفي التعليمى”.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن هناك خطة تثقيفية لجميع المترددين من المدخنين  عن خطورة التدخين واهمية الإقلاع عنه، حيث يتم توجهيهم إلى عيادة الإقلاع عن التدخين وتقديم المشورة إليهم وخطة الإقلاع عنه حفاظا على صحتهم.

من جانبه، أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، وإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

المنوفية محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بالمنوفية 100 مليون صحة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

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