الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

7 وفيات و25 مصابًا.. التفاصيل الكاملة لحادث "أتوبيس المنيا" (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل مستشفى الشيخ فضل التكاملي، ومشرحة مستشفى بني مزار العام، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الأشخاص بين جثث ومصابين، جراء انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا.

البداية، بتلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات، على الطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص، وإصابة 25 آخرين بكسور وجروح متنوعة.

وعقب الإخطار، انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية، التي أكدت الواقعة، وقامت بنقل 19 مصابًا لمستشفى الشيخ فضل التكاملي، و6 آخرين لمستشفى سمالوط النموذجي، بينما تم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى بني مزار العام.

سبب الحادث

المعاينة الأولية للحادث، كشفت عن تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا بحرى الكمين المهجور عند قرية تل بنى عمران مركز ديرمواس، وأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه في الساعة الرابعة و15 دقيقة، تبلغ لمرفق إسعاف تل بني عمران، وقوع تصادم سيارتين، وبالانتقال تبين تصادم سيارة ميكروباص محملة بـ15 راكبًا، بأخرى نقل، ما تسبب في وقوع الحادث.

وقال شهود عيان، إنه تم استدعاء سيارات الحماية المدنية، وفريق تأمين الطرق، والإسعاف، ونقل الضحايا إلى مستشفيى ملوي، ودير مواس، والمصابين الاثنين إلى مستشفى ملوي التخصصي.

ضمت قائمة الوفيات 7 أشخاص مجهولي الهوية، من بينهم سيدتان، إحداهما تبلغ من العمر 40 سنة تقريبا، والأخرى تبلغ من العمر 30 سنة تقريبا، و5 رجال جميعهم في العقد الرابع، وجار التعرف على هويتهم.

أسماء المصابين في حادث صحراوي المنيا

وحصلت "الدستور" على أسماء الوفيات والمصابين في الحادث، وهم: عبدالحميد فتحي جوهر 50 سنة عامل، المعادي- القاهرة، غادة ناصر صبري، 23 سنة، موظفة، طنطا، هاني فكري جرجس، 32 سنة، مهندس مدني يقيم الأقصر، كريم محمد فاروق، 45 سنة، مهندس مدني، يقيم القاهرة، مؤمن أحمد عبدالقوي، 18 سنة، طالب، مقيم قنا كسر، هشام محمد عبده، 22 سنة، عاطل، مقيم الأقصر، ولاء علي محمد، 46 سنة، عاطل، مقيم الأقصر، حسن حسين السيد، 46 سنة، محاسب، مقيم الأقصر، عبدالرحمن محمد أبوالمجد، 20 سنة، طالب مقيم الاقصر، رؤى علي محمد، 20 سنة طالبة، مقيمة الأقصر، منة نصر عبدالنافع، 20 سنة، طالبة مقيمة بالأقصر، ياسمين محمود إبراهيم، 28 سنة، بدون عمل، مقيمة قنا، أسيل مصطفى إسماعيل، 9 سنوات، طالبة مقيمة قنا.

كما أصيب: محمد حامد عبدالعزيز، 42 سنة، نجار، مقيم بالمنصورة، إيمان محمد عمران، 24 سنة دون عمل، قنا، حمدي صلاح فؤاد 30 سنة، طيار مدني، مقيم بقنا، رنين خالد أحمد، 25 سنة، دون عمل، مقيمة أسوان، أحمد محمود محمد، 36 سنة، سائق مقيم القاهرة، نورهان إبراهيم علي 25 سنة، طبيبة بحميات قنا، عمر زكريا حفناوي، 43 سنة، سائق الأتوبيس، مقيم بالمحلة الكبرى، حسين محمود عبدالحميد، 43 سنة، نجار، مقيم المنصورة، أحمد عبدالمجيد متولي، 44 سنة، عميد شرطة، مقيم بالإسكندرية، محمود محمد عيسى، 23 سنة، مقيم بالبحيرة، محمد علي أحمد، 25 سنة، دون عمل، مقيم بالأقصر، محمد محمد عبدالعزيز، 45 سنة، بدون عمل مقيم المنصورة.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مشرحة بني مزار العام، و19 مصابا لمستشفى الشيخ فضل التكاملي، و6 آخرين لمستشفى سمالوط النموذجي.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيف، وجار إزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الضحايا والمصابين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا مستشفى الشيخ فضل التكاملي مشرحة مستشفى بني مزار العام مستشفي سمالوط النموذجي مدير امن المنيا

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