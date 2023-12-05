التضامن: 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى انقلاب أتوبيس المنيا

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ومساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة؛ جراء حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا وإصابة 25 آخرين بكسور وجروح متنوعة.

ووجهت القباج، فور وقوع الحادث، مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.