الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى انقلاب أتوبيس المنيا

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ومساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة؛ جراء حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا وإصابة 25 آخرين بكسور وجروح متنوعة.

ووجهت القباج، فور وقوع الحادث، مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وزيرة التضامن الاجتماعي حادث التصادم محافظة المنيا قرية الشيخ فضل شمالي الإغاثة بسرعة التحرك

مواد متعلقة

القباج تزور الأقصر.. وتستكمل مسيرة دعم صغار الصيادين ضمن "بر أمان"

القباج: دعم جمعية النور والأمل بـ20 مليون جنيه.. وضم السيدات المستضيفات بالجمعية

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

الأهلى يطلب السعة الجماهيرية الكاملة فى مباراة شباب بلوزداد

مسئول أمريكى: مقترح مصر بشأن مستقبل غزة الأكثر قبولًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

مستشفيات جامعة بنها تستقبل 250 حالة تسمم خلال نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة