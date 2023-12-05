أستاذة علوم سياسية: هناك انقسام دولى حول كيفية حل القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذة العلوم السياسية، إن الموقف المصري الثابت بحسب الثوابت المصرية منذ بداية عرض القضية في عام 1948 وجهود الدولة مستمرة نحو القضية الفلسطينية منذ بدايتها، والتى تتعلق بضرورة حل الدولتين في إطار الحل الشامل والعادل لمستقبل القضية الفلسطينية وفقًا لحدود 67.

وأضافت الدكتورة إيمان زهران، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك انقسامًا دوليًا وأمميًا لكيفية تناول التصورات الذهنية الخاصة بالقضية، مشيرة إلى أن ذلك قد وضح أثناء تأييد الغرب قوات الاحتلال، وتلك هي النقطة التي يتم الحديث عنها بكل المنصات السياسية، وهي تحركات مصر السياسية والدبلوماسية لحل الدولتين رغم تأييد الجميع للاحتلال.

الهجمات الإسرائيلية ترفضها كل المواثيق والأعراف الدولية

وأوضحت أستاذة العلوم السياسية أن الهجمات الإسرائيلية ترفضها كل المواثيق والأعراف الدولية، لأنها تعتبر عملية إبادة ممنهجة وتهجيرًا قسريًا لأهالي غزة، وكل ذلك يخل بديمقراطية القطاع، مشيرة إلى أن التصورات الإسرائيلية وحالة الاجتياح الممنهج بالضفة الغربية تخل من رؤيتنا وتصورنا لآليات حل القضية.