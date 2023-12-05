أيمن الرقب: مصر تتحرك فى اتجاهين لوقف الحرب بغزة

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن مصر تتحرك في اتجاهين، الاتجاه الأول وهو الدبلوماسي من خلال الاتصالات المكثفة لوقف الحرب داخل قطاع غزة، والاتجاه الثاني هو إرسال المساعدات، حيث لا تتوقف مصر عن إرسال عشرات الشاحنات يوميًا إلى معبر رفح.

وأضاف "الرقب" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن مصر تتواصل مع الجانب الأمريكي بشكلًا كبير من أجل وقف الاحتلال عن هجومه الشرس على قطاع غزة، موضحًا أن ما يحدث في الضفة الغربية سبق الأحداث في غزة بكثير، لذلك نقول دائما إن غزة انتفضت من أجل الضفة الغربية والقدس، وليس العكس، فهي انتفضت من أجل ما رأته من إهانه واعتداء على المقدسات.

إزاحة الشعب الفلسطينى تعنى إنهاء القضية الفلسطينية

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن إزاحة الشعب الفلسطيني تعني إنهاء القضية الفلسطينية، وهذا ما حذرت منه القيادة المصرية منذ الأيام الأولى من الحرب، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يرفض هذه الإزاحة وهو متمسك بأرضه.