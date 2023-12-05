تغريم شركة دعاية وإعلان 21 مليون جنيه

قضت محكمة مستانف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بتغريم إحدى الشركات المساهمة للدعاية والإعلان مبلغ 21 مليون جنيه لصالح شركة أخرى لوجود منافسة غير مشروعة والإخلال بمبدأ التعاقد لما لحق بها من أضرار.

وتضمنت الدعوى ضد الشركة أنه تم تأسيسها طبقا لأحكام القانون وحيث إن بينهما تعاون لوحدة أغلبية المساهمين فيهما وأعضاء مجلسي الإدارة فى كل منهما، إلا إن المدعى عليه أنشأ شركة منافسة فألحق الضرر لمقيمة الدعوى.

وكشفت الدعوى أن الشركة المدعية تمارس نفس نشاط الشركة فى مجال الدعاية والإعلان وإسناد مناقصات عامة ترسى لصالحها والذى خالفت صحيح القانون بأنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة المساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة وإلا كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو اعتبار العمليات التى باشرها لحسابه الخاص كانها أجريت لحسابها هى.

وطالبت الدعوى بالتعويض نتيجة الأضرارالمادية والأدبية وطبقا للقانون ومخالفة نص المادة 98 من قانون الشركات المساهمة فى حق الشركة المدعية بصفتها مع إلزامهما متضمنة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.