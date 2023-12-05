الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضامنًا مع غزة.. انطلاق حملة التحالف الوطنى للتبرع بالدم فى الإسكندرية (فيديو)

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية

انطلقت، صباح اليوم، حملة التبرع بالدم بمحافظة الإسكندرية، تضامنًا مع أهالي غزة، التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في 13 محافظة، وتستمر على مدار 3 أيام.

وشهدت الساعات الأولى من بدء حملة التبرع بالدم، إقبالًا من أهالي الإسكندرية للمشاركة في دعم الشعب الفلسطيني وأهالي غزة بدمائهم، وذلك ضمن المساعدات الإنسانية من مصر إلى الشعب الفلسطيني.

وقال المهندس إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، إن اليوم هو رسالة من الشعب المصري الذي يتبرع بدمائه لشقيقه الشعب الفلسطيني لأنها دماءً واحدة، وهو ما يراه الشعب المصري، مشيرًا إلى أن قضية فلسطين لا تنفصل عن إحدى أهم القضايا المصرية على مدار التاريخ، فهي قضية تراثية: "لن ننسى فلسطين"، هكذا يقول لسان حال الشعب المصري.


وأضاف، لـ"الدستور"، أن الشعب المصري رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العديد من البلاد؛ إلا أن الشعب المصري يتبرع من قوته ودمائه لأشقائه في قطاع غزة؛ لأنه يرى أن قضية غزة هي القضية الأهم وذات الأولوية القصوى في تفاصيل حياة المصريين واهتمامتهم اليومية، فهي قضية مهمة.

ولفت إلى أن توافد الجموع اليوم للتبرع بالدم، هو رسالة وتأكيد للتضامن مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، مشيرًا إلى أنه على جانب آخر الشعب المصري أيضًا يرى أن الانتخابات الرئاسية هي رسالة أخرى تخص قطاع غزة.

وأوضح ثروت عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني بالإسكندرية، أن حملة التبرع بالدم ضمن المساعدات التي تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول لما يحدث في غزة، وهو دعم القضية الفلسطينية بكل قوة ورفض تهجير أهالي غزة من أراضيهم، والتأكيد على دعم قطاع غزة من خلال أكبر قوافل مساعدات إنسانية من الغذائية والطبية والتبرع بالدم عبر معبر رفح.

وأضاف أنه من خلال قاقلة التبرع بالدم والتى انطلقت اليوم وتستمر على مدار 3 أيام بالإسكندرية، وفي 13 محافظة، نعمل على مد أشقائنا في غزة بالدماء والبلازما، لعلاج المصابين من أشقائنا الفلسطينيين.

وتابع: نناشد جميع المواطنين أن يشاركوا في حملة التبرع بالدم ليكون هناك دور أفعال في المشاركة في دعم القضية الفلسطينية، كما هو دور القيادة المصرية، وهو ما نعتاده من الشعب دائمًا المساند لأشقائه الفلسطينيين.

حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
حملة التبرع بالدم في الإسكندرية
محافظة الاسكندرية التحالف الوطني حملة التبرع بالدم أهالي غزة دعم الشعب الفلسطيني

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