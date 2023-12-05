رئيس وفد المفاوضات المصري في "COP28" يعقد الاجتماع التوجيهي الأول للمفاوضين الشباب

عقد وفد المفاوضين الشباب المصري المشاركين بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، اجتماعًا توجيهيًا بالسفير وائل أبو المجد رئيس وفد المفاوضات المصري بالمؤتمر، ويعقد في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتضمن الاجتماع استعراض لملابسات العملية السياسية والتفاوضية المرتبطة بالتغير المناخي، وكذلك المحددات الوطنية المصرية في العملية التفاوضية، حيث يسعى المشاركون إلى تحقيق توازن بين مصالح الدول المختلفة وتحمل المسؤولية المشتركة في مكافحة التغير المناخي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتحولات الطاقة، وتحليل أهداف اتفاق باريس واتفاقية المناخ وكيف يتعاون العالم لتحقيقهم.

حضر الاجتماع فريق المفاوضين الشباب بالوفد المصري برئاسة مصطفي عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة للتنمية الثقافية والمجتمعية وعضوية كل من، عزة هاشم، حسام امام، كريم إيهاب، مادونا عبده، هاجر السيد، الاء احمد، لوجين احمد، سلمي شريف.

يذكر أن هذه المرة الأولي التي يشارك فيها مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي علي الأطلاق تقوده وزارة الخارجية المصرية، ويتشكل وفد المفاوضين الشباب من أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate وهي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27 حيث تهدف لدعم الشباب في الاستماع الي أصواتهم في قضايا المناخ.

وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، وتعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.

رئيس وفد المفاوضات المصري

رئيس وفد المفاوضات المصري

رئيس وفد المفاوضات المصري

رئيس وفد المفاوضات المصري

رئيس وفد المفاوضات المصري