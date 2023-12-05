ناشئو "الريشة الطائرة" يغادرون إلى زيمبابوي للمشاركة في بطولة إفريقيا تحت 15 سنة

غادرت بعثة المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة، صباح الثلاثاء، متوجهة إلى زيمبابوي للمشاركة في بطولة أفريقيا والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة القارية 8 لاعبين بواقع 4 لاعبين و4 لاعبات ويضم منتخب الناشئين كلًا من: "مؤمن خالد محمد، أحمد محمد عبد العال، محمد عمرو نعمان، وعمر أحمد الصبان".

فيما يضم منتخب الناشئات كلًا من: "نور محمد فكري، رحيمة حسين خالد، ملايكة محمد حسن، وميرا علي عبد الغفور“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في زيمبابوي، كريم أحمد شديد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هشام سليمان، ويعاونه محمد أبو الحمد في منصب المدرب العام.

ويطمع أبناء النيل في العودة إلى القاهرة محملين بالعديد من الميداليات وحصد لقب البطولة القارية.

بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة تختتم مشاركتها في منافسات بطولة فيوتشر الدولية

ومن ناحية أخرى اختتمت بعثة المنتخب الوطني للريشة الطائرة مشاركتها في منافسات بطولة فيوتشر الدولية، والمقامة في جنوب أفريقيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحققت بعثة المنتخب الوطني نتائج مميزة خلال مشاركتها في البطولة جاءت كالتالي، توجت نور يسري لاعبة المنتخب الوطني بفضية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام لاعبة منتخب موريشيوس كايت لوديك في النهائي.

وحصدت ضحى هاني لاعبة منتخبنا الوطني برونزية منافسات الفردي بعد الخسارة أمام موريشيوس كايت لوديك في الدور قبل النهائي.

وتوج أدهم حاتم لاعب منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بعد الخسارة أمام أمام الإنجليزي نديم دلفي في الدور قبل النهائي.

فيما حصد أدهم حاتم وضحى هاني فضية زوجي المختلط بعد الخسارة أمام زوجي جنوب إفريقيا في النهائي.

وجاءت نتائج منتخب مصر مشرفة بعد الفوز باربع ميداليات خلال المشاركة في بطولة جنوب أفريقيا للريشة الطائرة.