رئيس "زراعة النواب" يطالب بتكثيف الجهود العلمية لمواجهة التصحر

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية تكثيف الجهود في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، لاسيما في تلك الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات تتعلق بالأمن الغذائى، في ظل الأزمات العالمية.

تدهور الأراضي الزراعية والتصحر

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان تدهور الأراضي الزراعية والتصحر، تحت رعاية السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور علاء الدين حمويه، من المركز الدولى للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والدكتور محمد الخولى مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.

الأمن الغذائي

وقال الحصري، إن الأزمات العالمية الأخيرة مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا في تهديد الأمن الغذائي للدول، مضيفا، “كما تأتى التغييرات المناخية لتمثل خطرا أكبر على الأمن الغذائي بسبب تداعياتها التى تتسبب في تصحر وتدهور الأراضي نتيجة نقص المياه”.

أهمية جهود مركز البحوث الزراعية

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن تصحر وتدهور الأراضي من أكثر المعوقات أمام التنمية الزراعية، لا سيما في ظل ما تستهدفه القيادة السياسية من خطط ومشروعات قومية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

وأكد الحصري أهمية جهود مركز البحوث الزراعية وغيره من الجهات العلمية في مواجهة تلك الظاهرة، داعيا لتكثيف تلك الجهود والبحوث العلمية للتوصل إلى حلول مناسبة لمواجهة آثار وتداعيات تلك الظاهرة الخطيرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي.