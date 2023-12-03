"زراعة النواب": مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشهد مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، يؤكد حرص المصريين في كل مكان على استكمال خطوات بناء وطنهم واستمرار مسيرة الإنجازات التي شهدتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف الحصري، في تصريحات له اليوم، أن التحديات الحالية التي تواجه البلاد، كانت دافعة للمصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية بهدف اختيار قائد البلاد في الفترة المقبلة يكون قادرًا على مواجهة تلك التحديات سواء الأمنية أو الاقتصادية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ما تواجهه البلاد حاليًا من تحديات يتطلب وجود قائد ذو طراز فريد يتمتع بالقوة والحسم والحكمة، وهو ما ينطبق على الرئيس السيسي، الذي تحظى به مصر حاليًا، والذي استطاع تحقيق إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، مستشهدًا بما حدث في القطاع الزراعي من مشروعات قومية تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

رسالة المصريين للعالم

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية بمثابة رسالة للعالم باصطفاف المصريبن صفًا واحدًا في مواجهة التحديات، وأنهم يدعمون ويساندون قيادتهم السياسية في تلك المواجهة سواء علي المستوى السياسي أو الاقتصادى.

ودعا الحصري، المصريين بالداخل لاستكمال ذلك العرس الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بالداخل أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى ثقته في احتشاد المواطنين أمام اللجان، لدعم وطنهم والحفاظ عليه من أي مخاطر تهدد أمنه واستقراره.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأحد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.