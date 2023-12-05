"الزراعة" تبرز أنشطة مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها، خلال الموسم الحالي، بلغت حوالي ٨٢٥ طنا، فيما تم فحص ١٠٧٦ عينة من تقاوي البطاطس المستورة، بكمية بلغت ٢٦ الف و٤٤١ طنا.

واستعرضت بلابل، في تقرير رسمي تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنجازات المشروع، خلال نوفمبر، وبينت أنه فيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أنه تتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كذلك مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصه إعداد واستقبال البيانات لكلا من إستمارات (نقل تقاوي بطاطس الكسر المحلي للزراعة) بعدد (1132 استمارة)، واستمارات (زراعات العروة الشتوية "العروة التصديرية") بعدد (803 استمارات)، فضلا عن استمارات (السحب الحقلى للعروة الشتوية) بعدد (3 إستمارات)، واستمارات (حصاد للعروة الشتوية) بعدد (6 استمارات)، كذلك استمارات تأسيس أراضي جديدة لضمها لملفات المناطق الخالية PFA بعدد (633 استمارة).

وأضافت مدير المشروع أنه يتم أيضا إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل 25 صورة فضائية خلال شهر نوفمبر بما يعادل250000 كم مربعا لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية ليصبح إجمالي عدد الصور الفضائية (755) بإجمالي مساحة (928 ألفا كم مربع) لموسم 2023-2024.

تجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية

وأوضحت أيضا أنه يتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية وكذلك تطبيق تقنية الاستشعار عن بعد، كذلك إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023-2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (9 حوشات، 732 بيفوت) بمساحة 60 ألف فدان.

وأكدت بلابل أنه يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الشتوية للموسم الجديد 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى سيتم زراعتها خلال الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على إنتاجية المحصول.

وأضافت أنه يتم متابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية المتخصصه من خلال الصور الفضائية اليومية، فضلا عن توقيع احداثيات عدد (33 بيفوت) بمساحة (4310 أفدنة) بمحافظة أسوان والإسماعيلية والبحيرة والوادي الجديد ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية.