تحصين ماشية ومتابعة زراعة القمح.. حصاد مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٢ من إصدار"الزراعة في كل مصر بالإنفوجراف والفيديو"، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر وحتى ٤ ديسمبر الجاري.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قافلة بيطرية مجانية بكرداسة، حيث تم رش وتجريع وعلاج 2716 رأس ماشية وتم عقد ندوة غرشادية حول الأمراض المشتركة، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق، وجرى ضبط 5 أطنان و100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 50 ألفا و36 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور على زراعات القمح، حيث تمت زراعة حقل ارشادي على المصاطب، وحقل إرشادي اخر بالسطارة، وتم تقديم بعض الارشادات الزراعية لمزارعي القمح وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المرور على الحقول والزراعات الشتوية وعلى رأسها القمح، وكذلك متابعة سير العمل وانتظامه بالجمعيات، وأزالت (122) حالة تعد على الأراضي الزراعية، والمرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة، فضلا عن متابعة أعمال التسوية بالليزر لمشروع الترشيد وكذلك فحص زراعات البنجر، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات التعاونية والزراعية، لمتابعة سير العمل، كما أعلنت مديرية الطب البيطري، الانتهاء من تحصين 98 ألفا و529 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.

لمرور لمتابعة الشتوية بجمعيات جنوب بورسعيد

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بالتعاون مع المجتمع المدني وجامعة الزقازيق، قافلة بيطرية مجانية بمركز أبو حماد، وقد تم رش وتجريع أكثر من 450 حيوانا، وعمل لقاءات ارشادية حول المبادرات الرئاسية واهميتها لتنمية الريف المصري، كما شنت حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم ضبط 8 أطنان تقريبا دواجن مخالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، كما تم تحصين 220 الف و326 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 4466 رأس ماشية بالأسواق والقرى، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الزراعات الشتوية (بنجر السكر- القمح) بزمام برج العرب الزراعية وحالة النباتات جيدة، كما تم ازالة 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد المرور لمتابعة الشتوية بجمعيات جنوب بورسعيد، كما تمت متابعة زراعة الحقول الارشادية الخاصة بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وحث المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح، حيت أنه محصول إستراتيجي هام، كما واصلت أعمال المكافحة الدورية للافات، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة الزراعات الشتوية وخاصة القمح، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لمتابعة توزيع تقاوي القمح وتوعية المزارعين، فضلا عن متابعة موقف اعمال حماية الرقعة الزراعية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة كافة الأنشطة التي تمت وبحث الأنشطة والخطط المستقبلية، كما تميت متابعة واستكمال حصر الإنتاج الحيواني برأس سدر ومتابعة الزراعات الجديدة بمنطقة وادى سدر، ومواصلة زراعة القمح، وتنفيذ المدارس الحقلية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، وتمت متابعة الزراعات بالوحدة البستانية وخلايا النحل، كما تمت متابعة مزارعي القمح، وعمليات توزيع التقاوي، كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالمرور على مجازر الدواجن بمركزي سنورس وطامية وتم التأكد من فحص الطيور قبل الذبح والتأكد من سلامة الثلاجات والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين ونظافة المجزر.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة بيطرية مجانية بقرية العواونه مركز إهناسيا، حيث تم علاج ١١٣ رأس ماشية وفحص تناسلي وسونار لـ٣٣ رأسا، وتجريع ٢٥٠ رأس أغنام ورش الطفيليات الخارجية لـ٥٤١ رأس ماشية، كما تم عمل ندوات إرشادية للتوعية بأهمية التحصين للوقاية من الأمراض وأهمية التأمين على الحيوانات، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا الانتهاء من تحصين 78 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 3500 رأس ماشية عن طريق (128) لجنة فرعية ومركزية، كما نظمت زيارات ميدانية بالقرى للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين، وتم عقد 91 ندوة وجولة إرشادية توعوية للمربين.