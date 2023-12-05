مستشفيات جامعة بنها تستقبل 250 حالة تسمم خلال نوفمبر

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب ببنها والمشرف على قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها المركز خلال شهر نوفمبر من العام الجارى.

وكشف التقرير عدد الحالات التى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية ومواد كاوية وأدوية علاجية وتسمم غذائى ولدغات حشرات، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها خلال نوفمبر الماضى 250 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي أنه بلغت حالات التسمم الدوائى بإجمالى 108 حالة، وكذلك 56 حالة تسمم كيماوى، و6 حالات مواد بترولية، و20 حالة غازات سامة.

وتابعت أن التقرير تضمن إصابة 38 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية و10 حالات مخدرات و5 حالات تسمم غذائى و7 أقراص غلة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

جامعة بنها تحصد 16 ميدالية في البطولة البارالمبية

كما حققت جامعة بنها انجازًا رياضيًا وحصدت 16 ميدالية متنوعة شملت 5 ذهبيات، 5 فضيات، 6 برونزيات فى بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة والمقامة بمدينة الإسكندرية فى الفتره من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الجارى، كما حصدت الجامعة المركز الثالث فى تنس الطاولة على مستوى الجامعات.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين فى فعاليات بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدى الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.

من جهته، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الاستمرار في الإبداع.