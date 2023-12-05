الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفيات جامعة بنها تستقبل 250 حالة تسمم خلال نوفمبر

مستشفيات جامعة بنها
مستشفيات جامعة بنها تستقبل 250 حالة تسمم بالقليوبية

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب فى جامعة بنها برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب ببنها والمشرف على قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها المركز خلال شهر نوفمبر من العام الجارى.

وكشف التقرير عدد الحالات التى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية ومواد كاوية وأدوية علاجية وتسمم غذائى ولدغات حشرات، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم استقبالها خلال نوفمبر الماضى 250 حالة تسمم، تم تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها.

وأوضحت الدكتورة نرمين عدلي أنه بلغت حالات التسمم الدوائى بإجمالى 108 حالة، وكذلك 56 حالة تسمم كيماوى، و6 حالات مواد بترولية، و20 حالة غازات سامة.

وتابعت أن التقرير تضمن إصابة 38 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية و10 حالات مخدرات و5 حالات تسمم غذائى و7 أقراص غلة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.

جامعة بنها تحصد 16 ميدالية في البطولة البارالمبية

كما حققت جامعة بنها انجازًا رياضيًا وحصدت 16 ميدالية متنوعة شملت 5 ذهبيات، 5 فضيات، 6 برونزيات فى بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة والمقامة بمدينة الإسكندرية فى الفتره من 29 نوفمبر  وحتى 2 ديسمبر  الجارى، كما حصدت الجامعة المركز الثالث فى تنس الطاولة على مستوى الجامعات.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين فى فعاليات بطولة البارالمبية للجامعات المصرية  لمتحدي الإعاقة، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على  تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب خاصة من متحدى الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.

من جهته، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم علي الاستمرار في الإبداع.

مركز السموم جامعة بنها مستشفيات الجامعة محافظة القليوبية حالات التسمم

مواد متعلقة

إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بالعبور على مساحة 10 أفدنة

المرشح الرئاسى فريد زهران بالقليوبية: أطالب الناخب اختيار مرشحه حسب قناعته

محافظ القليوبية يتفقد جاهزية اللجان استعدادًا للانتخابات الرئاسية بطوخ وقها

الموافقة على 12 منحة للدول الإسلامية بجامعة بنها الأهلية

رئيس جامعة بنها يشهد بدء موسم زراعة القمح داخل المزارع

الانتهاء من جاهزية 23 مقرًا انتخابيًا لاستقبال الناخبين بكفرشكر

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل طفلة والشروع فى قتل شقيقها بالقليوبية

الكشف على 711 مواطنًا خلال قوافل طبية لجامعة بنها بقرى القليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

الأهلي يطلب السعة الجماهيرية الكاملة في مباراة شباب بلوزداد

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إعلام الاحتلال: الجيش فشل فى السيطرة على غزة على مدار 59 يوما

مستشفيات جامعة بنها تستقبل 250 حالة تسمم خلال نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة