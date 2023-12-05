الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عكاشة: توجيهات رئيس الوزراء بإشراك القطاع الخاص في العملية التعليمية يهدف للارتقاء بالمنظومة

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لوزير التربية والتعليم بشأن سرعة طرح المدارس على المستثمرين في القطاع الخاص، تأكيد على اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة العملية التعليمية.

أزمة تكدس الطلاب 

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تسعى إلى حل أزمة تكدس الطلاب في المدارس وأزمة نقص المعلمين في المدارس الحكومية بإقامة مدارس جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في إنشاء المدارس وبأسعار مناسبة تتناسب مع كافة المواطنين.

 طفرة تنموية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية في المنظومة الاقتصادية ترتب على هذا التطور منح القطاع الخاص فرص وحوافز عديدة تهدف لتعزيز مشاركته في الخطط التنموية للدولة.

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وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن إشراك القطاع الخاص في العملية التعليمية وإقامة مدارس جديدة سيسهم بشكل كبير في تطوير العملية التعليمية علاوة على توفير فرص عمل للشباب.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بجهود الدولة في تعزيز حجم الاستثمارات بمختلف أنواعها وبكافة المجالات التنموية لا سيما مجال التعليم، حيث أن الاستثمار في هذا المجال يفرز العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لا تألو جهدا لدعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي، بما يخدم ويطور المنظومة التعليمية.

واستعرض الوزير تقريرًا بشأن الموقف الحالي لعدد من المدارس، وآليات الاستفادة منها على مستوى الجمهورية، وإدراجها ضمن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة، من خلال طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، كلفّ رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة طرح المدارس الجاهزة والتي يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.

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