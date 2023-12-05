مستشار بأكاديمية ناصر: معرض إيديكس وُلد عملاقًا وتشارك به شركات تصنيع عالمية

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس" وُلد عملاقاً، فقد حصل على جائزة أفضل معرض دولي من تصنيف شركة إنجليزية دولية عام 2018.

وأضاف الحلبي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، أن القدرة على الاستمرار أمر في منتهى الأهمية، لافتًا إلى أن المعرض يتم وضعه ضمن خطط الشركات المصنعة للسلاح عالميًا، وإذا لم نستمر في نفس التوقيتات فلن نكون ضمن مخططاتهم في العرض، وهذا أمر مهم للغاية.

لدينا معروضات سلاح مصرية تناظر المعايير العالمية

وتابع: "يجب أن يتم الحرص على عقد المعرض في التوقيت نفسه، ويشهد المعرض مشاركة شركات تصنيع عالمية تعرض منتجاتها، بالإضافة إلى وجود شركات مصنعة مصرية تعرض سلاحها بنفس المعايير العالمية، وهذه نقطة قوة للتصنيع العسكري في مصر الذي عاد بقوة بعد ثورة 30 يونيو".

وأوضح المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية أن لدينا عروض سلاح مصرية تتوافق مع المعايير العالمية، كما أن “إيديكس” ليس معرضًا للسلاح فقط، بل هو منتدى فكري عسكري راقٍ جدًا يشتمل على حوارات وورش عمل، وتحب الشركات المصنعة للسلاح حضور هذه الحوارات والنقاشات للحصول على أفكار تسهم في تطوير التسليح.