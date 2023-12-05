الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اللواء هشام الحلبي: صناعة السلاح تقود الدولة تكنولوجيًا

هشام الحلبي
هشام الحلبي

قال اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التصنيع العسكري في مصر بدأ منذ زمن طويل، حيث أننا كنا نصنع طائرات القاهرة 100 والقاهرة 200 ووصلنا لتصنيع القاهرة 300 وصواريخ، وبعض الأنظمة والذخائر، وتوقف ذلك منذ عام 1967.

وأضاف "الحلبي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن التصنيع العسكري في مصر يقوم على مسارات مهمة جدًا فهناك شركات سلاح مصرية يتم تطويرها بحيث تناسب المستويات العالمية وتصنيع الأسلحة الحديثة، وهذا رأيناه من خلال تصنيع شركات مصرية 100% للمركبات المدرعة والطائرات بدون طيار.

القطاع الخاص لديه فرصة لرفع مستواه وتوطين التكنولوجيا

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن الشركات المصرية المصنعة للسلاح تشرك معها شركات القطاع الخاص في بعض الأجزاء وبعض قطع الغيار، وهذا يعطي القطاع الخاص فرصة عالية جدًا لرفع مستواه وتوطين التكنولوجيا وأيضًا الربح.

وتابع: “صناعة السلاح تقود الدولة تكنولوجيًا، حيث أن السلاح به تكنولوجيا معقدة جدًا ومسارات كثيرة من التطور والذكاء الاصطناعي”.

التصنيع العسكري التصنيع العسكري في مصر مسارات مهمة جد ا مسارات اللواء هشام الحلبي اللواء دكتور هشام الحلبي

مواد متعلقة

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

الأرض للدراسات: نتنياهو يريد تصفية حساباته مع حماس بتعريض المنطقة بأكملها للخطر

"اشتهر بأدواره التاريخية والدينية".. معلومات عن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

محمد عبدالناصر: "إيديكس" المعرض الوحيد المتخصص بالصناعات الدفاعية العسكرية في إفريقيا

"DMC" تبرز عدد "الدستور".. المواطنون بالخارج يكتبون بداية قوية لماراثون الانتخابات الرئاسية

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات فى رام الله (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": تصعيد كبير على الحدود الجنوبية اللبنانية جراء التوترات والقصف المتبادل

"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تقصف مستوطنة نيريم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

ماجدة خير الله: ناهد السباعى رفضت الزواج من أجل ناهد فريد شوقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة