اللواء هشام الحلبي: صناعة السلاح تقود الدولة تكنولوجيًا

قال اللواء دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التصنيع العسكري في مصر بدأ منذ زمن طويل، حيث أننا كنا نصنع طائرات القاهرة 100 والقاهرة 200 ووصلنا لتصنيع القاهرة 300 وصواريخ، وبعض الأنظمة والذخائر، وتوقف ذلك منذ عام 1967.

وأضاف "الحلبي" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن التصنيع العسكري في مصر يقوم على مسارات مهمة جدًا فهناك شركات سلاح مصرية يتم تطويرها بحيث تناسب المستويات العالمية وتصنيع الأسلحة الحديثة، وهذا رأيناه من خلال تصنيع شركات مصرية 100% للمركبات المدرعة والطائرات بدون طيار.

القطاع الخاص لديه فرصة لرفع مستواه وتوطين التكنولوجيا

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إلى أن الشركات المصرية المصنعة للسلاح تشرك معها شركات القطاع الخاص في بعض الأجزاء وبعض قطع الغيار، وهذا يعطي القطاع الخاص فرصة عالية جدًا لرفع مستواه وتوطين التكنولوجيا وأيضًا الربح.

وتابع: “صناعة السلاح تقود الدولة تكنولوجيًا، حيث أن السلاح به تكنولوجيا معقدة جدًا ومسارات كثيرة من التطور والذكاء الاصطناعي”.