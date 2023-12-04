الإثنين 04 ديسمبر 2023
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"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار طراز ميكو A200

جريدة الدستور

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول الفرقاطة المصرية الجبار طراز ميكو A200، وهي قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية في وقت السلم والحرب.

الفرقاطة المصرية الجبار طراز ميكو A200:

تم تصنيعها وتجميعها بترسانة الإسكندرية على مدار عامين.

أول فرقاطة يتم تصنيعها بأياد مصرية 100%.

طولها 121 مترًا وعرضها 16.34 متر.

لديها قدرة على الإبحار لمسافة 7200 ميل بحري.

تصل سرعتها القصوى 27.5 عقدة.

قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية في وقت السلم والحرب.

تتسلح بمدفع رئيسي ثقيل عيار 127 ملم.

تضم عددًا من الطوربيدات والصواريخ الحديثة.

مزودة بقاربين خفيفين ومهبط للطائرات.

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