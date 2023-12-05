الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صور صادمة من غزة.. عربات "كارو" لنقل المصابين إلى المستشفيات

عربة كارو تنقل مصابين
عربة كارو تنقل مصابين

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني، صورًا صادمة تُظهر عربات خشبية تجرها دواب (كارو) استخدمها الفلسطينيون لنقل المصابين من أماكن القصف الإسرائيلي إلى المستشفيات، بعد انقطاع الاتصالات، وهو ما حال دون وصول سيارات الإسعاف إلى الأماكن التي طالتها نيران الاحتلال.

 انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة

الصور التي جرى التقاطها في مركز إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في دير البلح، سبقها إفادة نشرتها الجمعية قالت فيها: انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمنا العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل للمرة الرابعة منذ بداية العدوان.

 الهلال الأحمر الفلسطيني: نُعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في غزة

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: نُعرب عن قلقنا على سلامة طواقمنا العاملة في القطاع في ظل استمرار القصف الاسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة، ونشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الاسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الاسعاف إلى المصابين والجرحى.

 

صور صادمة من غزة.. عربات "كارو" لنقل المصابين إلى المستشفيات
صور صادمة من غزة.. عربات "كارو" لنقل المصابين إلى المستشفيات
صور صادمة من غزة.. عربات "كارو" لنقل المصابين إلى المستشفيات

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء فى غزة


وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام، من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

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