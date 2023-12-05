الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عوض: إستقبال 50 طن سكر وطرحها بسعر 27 جنية للكيلو ببورسعيد

السكر
السكر

أكد  محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بورسعيد أنّ المديرية استقبلت أولى دفعات السكر، البالغ كميتها  50 طن، لتوزيعها على معارض ومنافذ مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

التموين: القابضة الغذائية تضخ 50 ألف طن سكر حر بالمجمعات الاستهلاكية


وأضاف «عوض »  أنّ المديرية استقبلت 50 طنًا، تم توريدها في المخازن استعدادًا لتوزيعها، مؤكدًا أنّها يتم توزيعها على مستوى المحافظة ب 5 منافذ بيع عناوينهم كالأتى:-

1- منفذ النصر - مجمع التنمية الحضارية.
2-دلتا ماركت النورس شارع عاطف السادات مساكن اللوتس طرح البحر.
3-دلتا ماركت مصطفى كامل شارع مصطفى كامل والورشة.
4-مجمع العبور مساكن العبور بجوار صيدلية شادى بورفؤاد.
5- مجمع هيئه قناة السويس مساكن هيئة قناة السويس ع 48.

كما سيجري تسيير 5 سيارات تجوب المحافظة محملة بكميات كبيرة من السكر لبيعه أمام مجالس الأحياء للمواطنين لعمل توازن سلعى وكمى بالأسواق.

كان قد وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الاسعار، خاصة سلعة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف الحملات الرقابة على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

من جانبه قال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.

وكشف حسنين عن ضخ نحو 50 الف طن سكر حر على مستوي الجمهورية، منوها إلي أن نصيب محافظات القاهرة الكبري من تلك الكميات يصل الي 400 طن يومي وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

من جهتها قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقدية على منفذ احمد عرابي التابع للشركة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الاسعار والتي تصل إلي 48 صنفا، مؤكدا أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة.

واضافت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طنا في 304 فرع استهلاكي تابع للشركة في القاهرة والجيزة، مشيرة إلي أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 الي 4 اطنان يوميًا حسب احتياجات كل فرع.

واكدت "دوابة " عدم وجود أية أزمات في توفير السكر، مطالبة المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب علي الشراء، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحًا الي 9 مساءا ولا توجد أي اجازات للعاملين بالشركة.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلي 30٪ في عدد 1350 مجمع استهلاكي على مستوي الجمهورية وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

واضاف أن المجمعات الاستهلاكية هي سلاح الدولة في الحفاظ على الأسعار والتي تكون في تناول يد المستهلكين موضحا أن كل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية تضم أكثر من 1300 صنف من السلع الغذائية المختلفة.

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حكاية وطن.. هكذا طورت وزارة التموين المجمعات الاستهلاكية والبقالات التموينية

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محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بورسعيد منفذ النصر مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع السكر بورسعيد التموين والتجارة الداخلية

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