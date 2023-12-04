التموين: القابضة الغذائية تضخ 50 ألف طن سكر حر بالمجمعات الاستهلاكية

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية زيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الاسعار، خاصة سلعة السكر الحر الذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف الحملات الرقابة على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.

وكشف حسنين عن ضخ نحو 50 الف طن سكر حر على مستوي الجمهورية، منوها إلى أن نصيب محافظات القاهرة الكبري من تلك الكميات يصل إلى 400 طن يومي، وذلك في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

من جهتها قالت أمل دوابة العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، خلال جولة تفقدية على منفذ أحمد عرابي التابع للشركة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع في إطار مبادرة تخفيض الأسعار والتي تصل إلي 48 صنفا، مؤكدا أن السكر متوافر في جميع الفروع التابعة.

واضافت، أنه يتم يوميا ضخ 400 طن في 304 أفرع استهلاكية تابعة للشركة في القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أن نصيب كل فرع استهلاكي من 1.5 إلى 4 أطنان يوميًا حسب احتياجات كل فرع.

وأكدت "دوابة" عدم وجود أي أزمات في توفير السكر، مطالبة المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب علي الشراء، مشيرة إلى أن مواعيد العمل بكافة الفروع الاستهلاكية من 9 صباحًا حتى 9 مساء ولا يوجد أي إجازات للعاملين بالشركة.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30٪ في عدد 1350 مجمعا استهلاكيا على مستوي الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وأضاف أن المجمعات الاستهلاكية هي سلاح الدولة في الحفاظ على الأسعار التي تكون في تناول يد المستهلكين، موضحا أن كل فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية يضم أكثر من 1300 صنف من السلع الغذائية المختلفة.