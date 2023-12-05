الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. خالد النبوي يبدأ تصوير "إمبراطورية ميم"

خالد النبوي
خالد النبوي

بدأ الفنان خالد النبوي تصوير أولى مشاهد المسلسل الدرامي الجديد “إمبراطورية ميم” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 بأحد اللوكيشنات الخاصة بشوارع القاهرة. 

فيما يواصل المخرج محمد سلامة استكمال التحضيرات الخاصة بالعمل من معاينة أماكن التصوير المختلفة وترشيح باقي أبطال المسلسل.

مسلسل إمبراطورية ميم

وتعمل الشركة المنتجة على بناء الديكورات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير، بالإضافة إلى ترشيح عدد من الممثلين من المقرر التعاقد معهم والإعلان عن أسماء الممثلين خلال الفترة المقبلة.

وجمعت المشاهد الأولى بين خالد النبوي ونجله نور النبوي والذي يجسد أحد أبناؤه ضمن أحداث المسلسل. 

يشارك خالد النبوي في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل إمبراطورية ميم، المأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، والعمل من إخراج محمد سلامة، وتحولت الرواية إلى فيلم عام 1972، وضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: فاتن حمامة، أحمد مظهر، هشام سليم، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسين كمال.

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصةً مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم. 

ويعد مسلسل "إمبراطورية ميم" العمل الثانى الذى يجمع خالد النبوى والمخرج محمد سلامة بعدما تعاونا سويًا في مسلسل "راجعين يا هوى" العام قبل الماضى، وشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، إسلام جمال، مصطفى درويش، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، نور النبوى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

آخر أعمال خالد النبوي

كانت آخر أعمال خالد النبوى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر. 

خالد النبوي الفنان خالد النبوي إمبراطورية ميم خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024

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