الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: شريحة بـ كرة يورو 2024 للمساعدة في تحديد لمسة اليد

تحديد لمسة اليد
تحديد لمسة اليد

كشفت تقارير صحفية عن ميزة جديدة في الكرة الخاصة ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 “Fussballliebe”. 

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية يوم 14 يونيو المقبل وتستمر حتى 14 يوليو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “تايمز” الإنجليزية، فإن الشركة المصنعة للكرة الخاصة بالبطولة وضعت شريحة تكنولوجية "ميكروشيب" بداخل الكرة وذلك لإضافة مزيد من المساعدة للحكام على اتخاذ القرارات.

وأفادت الصحيفة أن الشريحة المذكورة ستساعد في تحديد ما إذا كانت هناك لمسة يد أدت إلى هدف أم لا، كما أنها ستساعد في اتخاذ قرارات التسلل في البطولة.

وأضافت أن الشريحة ستعمل بالتزامن مع تقنية تتبع الأطراف والتي تتيح إنشاء تمثيلات ثلاثية الأبعاد للهياكل العظمية للاعبين.

وستجعل هذه الشريحة حكم تقنية الفيديو قادرًا على تكوين صورة باستخدام الكومبيوتر لعرض منطقة ارتطام الكرة بالجسد.

مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2024

ويواجه المنتخب الألماني نظيره الأسكتلندي في مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

المجموعة الأولى: ألمانيا،  أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز بمقعد المسار الأول للملحق، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، الفائز من المسار الثاني للملحق.

المجموعة السادسة: تركيا،  الفائز بمقعد المسار الثالث للملحق، البرتغال، التشيك.

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