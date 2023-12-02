ألمانيا تواجه أسكتلندا بالافتتاح.. الكشف عن مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024

سحبت اليوم قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، يورو 2024، في الحفل الذي أقيم في مدينة هامبورج الألمانية.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، بألمانيا، وتحتضن 10 استادات بـ10 مدن مختلفة، منافسات بطولة أمم أوروبا 2024، والمدن هي برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.



ومن المقرر أن يقام الملحق الفاصل لتحديد المنتخبات الثلاثة التي ستكمل عقد المشاركين في البطولة في شهر مارس المقبل.

مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا 2024

ويواجه المنتخب الألماني نظيره الأسكتلندي في مباراة افتتاح بطولة أمم أوروبا، يورو 2024.

المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز بمقعد المسار الأول للملحق، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، الفائز من المسار الثاني للملحق.

المجموعة السادسة: تركيا، الفائز بمقعد المسار الثالث للملحق، البرتغال، التشيك.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2024، يوم 14 يونيو المقبل، وتستمر حتى 14 يوليو من العام نفسه.

ملحق بطولة أمم أوروبا 2024

وتتنافس منتخبات بولندا وويلز وفنلندا وإستونيا على مقعد المسار الأول من ملحق تصفيات أمم أوروبا.

فيما تتنافس منتخبات البوسنة والهرسك وأوكرانيا وأيسلندا والكيان الصهيوني على المقعد الثاني.

وكذلك تتنافس منتخبات جورجيا، واليونان، وكازاخستان، ولوكسمبورج على المقعد الثالث في البطولة.