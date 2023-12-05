النائب عمرو هندى: الشعب يصطف خلف الرئيس لحماية الأمن القومي ومنع تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الشعب المصرى يدعم ويساند القيادة السياسية فى دعمها للقضية الفلسطينية، والجميع يقف خلف الرئيس لمنع تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى، وحصول الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه المشروعة.

أهمية الوقوف خلف الدولة

وأوضح هندى، إن المنطقة تشهد صراعات وتوترات وتحديات جسيمة، ومن ثم الجميع يعلم أهمية الوقوف خلف الدولة المصرية فى ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد صراعات غير مسبوقة وتحديات اقتصادية عالمية انعكست أثارها على بلدان العالم أجمع، ولهذا على الجميع أن يكون على قلب رجل واحد للخروج من هذه الأزمة الراهنة.



مزيد من الاضطرابات

وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدى امام ممارسات جيش الاحتلال الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وهذه الصراعات سينتج عنها مزيد من الاضطرابات في المنطقة المضطربة بالفعل، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقف موحد لوضع حد لهذه الحرب.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدوليتن، ومحاولات إسرائيل تصفية القضية علي حساب دول الجوار أمر مرفوض، وأنه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري والسيادة المصرية وأن الشعب المصري يجدد العهد ويدعم الرئيس السيسى فى أية قرارات لحماية الأمن القومى المصرى.

وكشفت الصحة العالمية عن تلقي المنظمة إخطارا لنقل إمداداتنا من جنوب غزة، كما نطالب بحماية المستشفيات في غزة وفقا لقوانين الحرب.

وأضافت الصحة العالمية خلال تصريحات لها: "نناشد إسرائيل باتخاذ التدابير لحماية المدنيين ونشعر بقلق بالغ إزاء استئناف القصف العنيف بغزة".

وتجدر الإشارة إلى أن الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي قد أدت إلى مقتل نحو 15200 فلسطيني، من بينهم 6000 طفل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، التي تستمد أرقامها من وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة.