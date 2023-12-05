الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فصائل فلسطينية: استهدفنا 5 آليات إسرائيلية شرق خان يونس

آليات إسرائيلية
آليات إسرائيلية

أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهدفها 5 آليات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط وجنديين وإصابة 4 آخرين من قواته في المعارك الدائرة في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى العسكريين الإسرائيليين منذ بداية الحرب في غزة، إلى 404 عسكريين.

وأكد جيش الاحتلال، في بيان، أنه سُمح بنشر أسماء 3 قتلى من جيش الدفاع الإسرائيلي تم إخطار عائلاتهم: الرقيب ياكير يديديا شينكولوفسكي، والنقيب إيتان فيش، والرقيب توفال ياكوف تساناني"، وجميعهم بحسب البيان من الكتيبة 53 التابعة للواء 188 المدرع.

وأضاف أن جنديًا من لواء ناحال وضابطًا وجنديًا من لواء المظليين وجنديًا من الكتيبة 53 التابعة للواء 188 المدرع، أصيبوا بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.
 

الفصائل الفلسطيني مدينة خان يونس الاحتلال جيش الاحتلال

مواد متعلقة

حركة فتح: إسرائيل اقتطعت من موازنة السلطة الفلسطينية المقدار المخصص لغزة

المتحدث باسم المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يكشف تفاصيل مشاركتهم فى انتخابات الرئاسة

القاهرة الإخبارية: تقدم لآليات الاحتلال فى جنوب قطاع غزة

الصحة الفلسطينية: 55 سيارة إسعاف خرجت عن الخدمة بقطاع غزة

القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى يطال بلدتين فى صور جنوب لبنان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية قد تصل لانعدام الرؤية

الهلال الأحمر الفلسطينى: سيارات الإسعاف ليس لديها الوقود الكافى

الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى

الأكثر قراءة

عاجل.. "بوليتكو" تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية لمستقبل غزة بعد الحرب وإسرائيل ترفضها

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

عاجل.. إسرائيل أعدت أنظمة مضخات كبيرة لإغراق شبكة أنفاق غزة بمياه البحر

هيئة الأرصاد تحذر من أمطار تصل حد السيول

إغراقها بمياه البحر.. تفاصيل مثيرة ضمن مخططات إسرائيل لتدمير أنفاق حركة حماس

وزير الداخلية يسمح لـ63 مواطنًا بالتنازل عن الجنسية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى مواجهة حضارة استعمارية مجرمة.. صوتى لهذا الرجل دفاعًا عن وطنى

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة