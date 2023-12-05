الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حريق بمول تحت الإنشاء في 6 أكتوبر

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء من السيطرة على حريق نشب في طابق أرضي داخل مول تحت الإنشاء دون وقوع إصابات بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كانت البداية عندما ورد بلاغا من الأهالي لرجال الحماية المدنية، يفيد بوجود حريق  في طابق أرضي داخل مول مكون من طابقين تحت الإنشاء ويوجد حالات اختناق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلي مكان الحريق وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم نقل المصابين بحالات الاختناق إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

الحماية المدنية حريق محافظة الجيزة الحريق

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