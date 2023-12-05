حريق بمول تحت الإنشاء في 6 أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء من السيطرة على حريق نشب في طابق أرضي داخل مول تحت الإنشاء دون وقوع إصابات بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كانت البداية عندما ورد بلاغا من الأهالي لرجال الحماية المدنية، يفيد بوجود حريق في طابق أرضي داخل مول مكون من طابقين تحت الإنشاء ويوجد حالات اختناق بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلي مكان الحريق وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف وتم نقل المصابين بحالات الاختناق إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.