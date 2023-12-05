الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماجدة خير الله: ناهد السباعى رفضت الزواج من أجل ناهد فريد شوقى

ناهد السباعي رفقة
ناهد السباعي رفقة والدتها الراحلة ناهد فريد شوقى

نعت الناقدة ماجدة خير الله، المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 73 عامًا، مقدمة العزاء للفنانة ناهد السباعي، ابنة الراحلة.

ماجدة خير الله: قلبى مع ناهد السباعى 

وكتبت خير الله عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي، كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتى لاتبتعد عنها، كانتا مثل توأم ملتصق، وقابلتهما معا منذ عامين في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، في ندوة لتكريم المنتجة الكبيرة الراحلة، وكانت تتمتع وقتها بكامل لياقتها الذهنية والصحية وتتحدث بوعي عن مشاكل الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، تلك المشاكل التي أوقفتها عن استكمال دورها كمنتجة".

أتمنى أن تستطيع ناهد السباعى التعايش مع فراق أقرب الناس

وأضافت خير الله: “أتمنى أن تستطيع ناهد السباعي التعايش مع أزمة فراق أقرب الناس إلى قلبها، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني، فهي تتمتع بالموهبة والحضور، وحصلت على جائزه تمثيل عن دورها الصعب في فيلم يوم للستات، ولعبت دور شديد التميز في مسلسل منورة بأهلها للسيناريست المبدع محمد أمين راضي، والمخرج الكبير مقاما يسري نصر الله، أعرف أن فقدان الأم الصديقة مأساة حقيقية لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الإنسان يستطيع أن يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه دافعا للاستمرار في تلك الحياه  بكل قسوتها وحنانها”.

موعد ومكان جنازة المنتجة ناهد فريد شوقى

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي، إلى مثواه الأخير، ودفنها بمقابر العائلة عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد ومكان إقامة عزاء المنتجة ناهد فريد شوقى.

الناقدة ماجدة خير الله المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي ماجدة خير الله قلبي مع ناهد السباعي ناهد السباعي موعد ومكان جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي

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