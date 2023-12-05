الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار باستخدام أدوات حديدية للحفر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمان بارتكاب تهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وأنهما تمكنا من حفر 6 أمتار أملا في العثور على قطع أثرية وبيعها؛ لتحقيق الثراء السريع عقب فحصهم للمنزل، وتبين أنه قديم ومتهالك، ويرجح أن تكون تحته آثار.

تفاصيل ضبط المتهمين

كانت قوات الأمن تمكنت من القبض على المتهمين خلال القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في منطقة الدرب الأحمر.

وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.

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