حبس المتهمين بسرقة شقة في التجمع الأول

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المتهمين بسرقة شقة سكنية بمنطقة التجمع أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية - مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (نقاش له معلومات جنائية- يقيم بمحافظة كفر الشيخ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.