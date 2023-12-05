الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة شقة في التجمع الأول

المتهمين
المتهمين

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المتهمين بسرقة شقة سكنية بمنطقة التجمع أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج لمحكمة الجنح

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول  بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية - مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (نقاش له معلومات جنائية- يقيم بمحافظة كفر الشيخ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات  المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة شقة سكنية التجمع التحريات الأمنية مديرية امن القاهرة

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إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج لمحكمة الجنح

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