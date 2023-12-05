الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية بالمرج لمحكمة الجنح

عصابة
عصابة

أحالت النيابة العامة بالمرج تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب بمنطقة المرج، لمحكمة الجنح، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة إطارات السيارات بالشروق

وأقرّ المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة المرج بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بمنطقة المرج، بغرض التربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من موظف يفيد بسرقة شقته السكنية أثناء سفره، وقام المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المرج، بعمل فريق بحث باستخدام التقنيات الحديثة، وتم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، وأقر بارتكاب الواقعة بمساعدة شقيقه وآخر، وتم ضبط باقى المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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