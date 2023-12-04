الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة محتويات شقة بالتجمع الأول

ضبط متهمين
ضبط متهمين

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الأول وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

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إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية فى النزهة للمحاكمة

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول  بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية - مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد"، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات  المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن سرقة إعادة المسروقات قسم شرطة التجمع الأول مديرية امن القاهرة

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إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية فى النزهة للمحاكمة

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